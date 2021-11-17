Водка и одиночество: В кого превратился жизнерадостный герой мема про борщ с капусткой

В далёком 2008-м, когда культура интернет-мемов в России только зарождалась, а особо удачные видео могли быть в топе по несколько месяцев, а то и лет, в Сети появился отрывок из репортажа королёвского телеканала про школьную столовую. Никита Литвинков, чьё имя теперь помнит каждый, у кого был интернет в то время, эксцентрично рассказывал о меню. Лучше посмотреть это ещё раз.

С момента публикации вирусного видео прошло больше 13 лет, и в глазах Никиты уже сложно разглядеть энергию, благодаря которой парень и прославился. Это стало ясно, когда на ютуб-канале "Подкасточная" вышел второй выпуск шоу "Реаниматрица" Гарика Оганисяна, в гости к которому пришёл Литвинков. Герой мема рассказал про алкоголь, одиночество и своё отношение к славе.

"На заказ пошито"

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

Первое, что бросается в глаза зрителю, — внешний вид Никиты. Пользователи Сети, не вдаваясь в подробности, назвали парня "внебрачным сыном Пугачёвой". Безумная шевелюра, огромный, бесформенный, "на заказ пошитый" балахон и пара килограммов украшений: ожерелье, браслеты и кольца. Впрочем, по словам Литвинкова, так он одевается редко.

Нет, так не хожу. Я так, на голую [заднюю часть туловища] шубейку, тулуп натянул, в алкомаркет сходил и хорошо Никита Литвинков

"Мне так надо"

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

Судя по интервью, сейчас жизнь Никиты и правда крутится вокруг алкомаркета. По словам молодого человека, он всё меньше ищет общения с другими людьми и всё больше уходит в себя, пытаясь разобраться, куда катится его жизнь. Проблема в том, что ответы молодой человек ищет на дне бутылки и выпивает всё без посторонней помощи. Лишь иногда компанию составляют незнакомцы в "Чат-рулетке" или старая подруга, и то по "Скайпу".

Кто-то пьёт от радости, кто-то пьёт от горя. А я пью, потому что мне так надо. <...> Алкоголь "осколяет" истинный лик человека. И я пью — я ковыряюсь в себе, я думаю... И много я чего надумал Никита Литвинков

Искать корни пристрастия к алкоголю долго не пришлось. С 14 лет парень регулярно выступал на праздниках и застольях, где организаторы сами приносили юноше то бокал, то рюмку. Те же посиделки и отбили у Литвинкова желание искать компанию. После пары опасных историй с пьяными непредсказуемыми людьми он понял: "Лучше одному, чем вместе с кем попало. Лучше голодать, чем что попало есть".

"Чтоб не сглазить"

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

И хоть Никита за свою жизнь сменил несколько мест учёбы, неизменным оставалось одно — его тяга к музыке. Последнее время парень работал концертмейстером в классе балета, но с нового года ему дали преподавательские часы. Тогда же Литвинкову одобрили ипотеку, он бросил должность в колледже и переехал в Электросталь. Сейчас он не работает, но рассказывать, за счёт чего живёт, чем платит за ипотеку и какие планы у него на будущее, не хочет.

Сейчас не занимаюсь ничем. Ну, у меня такой этап, "на мыслях". Ну, я не могу сказать, на какие деньги... Чтоб не сглазить Никита Литвинков

"Где мои миллионы?"

Кадры из видео © YouTube / Harassment Pand

В течение всего выпуска Гарик Оганисян пытался вдохновить Литвинкова на создание блога. И правда, все условия для старта есть — и известное имя, и врождённая харизма. Вот только сам Никита восхищения ведущего не разделяет. Он уверен: интернет-слава — дело бесполезное.

Она (слава. — Прим. ред.) бесполезная. Я знаю, о чём говорю. Смотри. Она бесполезная. Сколько лет прошло, 12 миллионов просмотров, и это только на одном канале. А где ж мои миллионы? Где они? <...> Да я не верю ни во что и ни в кого... После смерти Брежнева Никита Литвинков