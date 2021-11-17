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Водка и одиночество: В кого превратился жизнерадостный герой мема про борщ с капусткой

Никита Литвинков пришёл на запись подкаста "Реаниматрица", и любители мемов с трудом узнали звезду вирусного видео.

17 ноября, 11:03

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

В далёком 2008-м, когда культура интернет-мемов в России только зарождалась, а особо удачные видео могли быть в топе по несколько месяцев, а то и лет, в Сети появился отрывок из репортажа королёвского телеканала про школьную столовую. Никита Литвинков, чьё имя теперь помнит каждый, у кого был интернет в то время, эксцентрично рассказывал о меню. Лучше посмотреть это ещё раз.

С момента публикации вирусного видео прошло больше 13 лет, и в глазах Никиты уже сложно разглядеть энергию, благодаря которой парень и прославился. Это стало ясно, когда на ютуб-канале "Подкасточная" вышел второй выпуск шоу "Реаниматрица" Гарика Оганисяна, в гости к которому пришёл Литвинков. Герой мема рассказал про алкоголь, одиночество и своё отношение к славе.

"На заказ пошито"

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

Первое, что бросается в глаза зрителю, — внешний вид Никиты. Пользователи Сети, не вдаваясь в подробности, назвали парня "внебрачным сыном Пугачёвой". Безумная шевелюра, огромный, бесформенный, "на заказ пошитый" балахон и пара килограммов украшений: ожерелье, браслеты и кольца. Впрочем, по словам Литвинкова, так он одевается редко.

Нет, так не хожу. Я так, на голую [заднюю часть туловища] шубейку, тулуп натянул, в алкомаркет сходил и хорошо

Никита Литвинков

"Мне так надо"

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

Судя по интервью, сейчас жизнь Никиты и правда крутится вокруг алкомаркета. По словам молодого человека, он всё меньше ищет общения с другими людьми и всё больше уходит в себя, пытаясь разобраться, куда катится его жизнь. Проблема в том, что ответы молодой человек ищет на дне бутылки и выпивает всё без посторонней помощи. Лишь иногда компанию составляют незнакомцы в "Чат-рулетке" или старая подруга, и то по "Скайпу".

Кто-то пьёт от радости, кто-то пьёт от горя. А я пью, потому что мне так надо. <...> Алкоголь "осколяет" истинный лик человека. И я пью — я ковыряюсь в себе, я думаю... И много я чего надумал

Никита Литвинков

Искать корни пристрастия к алкоголю долго не пришлось. С 14 лет парень регулярно выступал на праздниках и застольях, где организаторы сами приносили юноше то бокал, то рюмку. Те же посиделки и отбили у Литвинкова желание искать компанию. После пары опасных историй с пьяными непредсказуемыми людьми он понял: "Лучше одному, чем вместе с кем попало. Лучше голодать, чем что попало есть".

"Чтоб не сглазить"

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

И хоть Никита за свою жизнь сменил несколько мест учёбы, неизменным оставалось одно — его тяга к музыке. Последнее время парень работал концертмейстером в классе балета, но с нового года ему дали преподавательские часы. Тогда же Литвинкову одобрили ипотеку, он бросил должность в колледже и переехал в Электросталь. Сейчас он не работает, но рассказывать, за счёт чего живёт, чем платит за ипотеку и какие планы у него на будущее, не хочет.

Сейчас не занимаюсь ничем. Ну, у меня такой этап, "на мыслях". Ну, я не могу сказать, на какие деньги... Чтоб не сглазить

Никита Литвинков

"Где мои миллионы?"

Кадры из видео © YouTube / Harassment Pand

Кадры из видео © YouTube / Harassment Pand

В течение всего выпуска Гарик Оганисян пытался вдохновить Литвинкова на создание блога. И правда, все условия для старта есть — и известное имя, и врождённая харизма. Вот только сам Никита восхищения ведущего не разделяет. Он уверен: интернет-слава — дело бесполезное.

Она (слава. — Прим. ред.) бесполезная. Я знаю, о чём говорю. Смотри. Она бесполезная. Сколько лет прошло, 12 миллионов просмотров, и это только на одном канале. А где ж мои миллионы? Где они? <...> Да я не верю ни во что и ни в кого... После смерти Брежнева

Никита Литвинков

Спустя день после публикации выпуска ролик набрал 60 тысяч просмотров — много для нового шоу. Судя по комментариям, зрители в восторге и от личности Литвинкова, и от ведущего, который не стал выдавливать из гостя его коронные фразы, а просто поговорил. По-человечески и без издёвок.

Кем вырос школьник Никита Литвинков, чьё видео из столовой было самым популярным 12 лет назад

Кем вырос школьник Никита Литвинков, чьё видео из столовой было самым популярным 12 лет назад

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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