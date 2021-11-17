Новый гендиректор МХАТа окончательно убрал из репертуара спектакль с Бузовой
По словам Владимира Кехмана, учреждение планирует вернуться к тем представлениям, которые были востребованы прежде.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Спектакль "Чудесный грузин", в котором играла телеведущая и певица Ольга Бузова, убран из репертуара Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького решением нового генерального директора Владимира Кехмана.
"Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, ещё три-четыре названия, а может быть, больше, тоже сниму", — сказал он в интервью Forbes.
Кехман заметил, что после этого учреждение вернётся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде.
Напомним, ранее во МХАТе имени Горького разгорелся скандал вокруг отмены спектакля "Чудесный грузин" про Иосифа Сталина с участием Ольги Бузовой. Это произошло после назначения на пост гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Театр объяснил отмену представлений низкой продажей билетов. Однако Бузова в это не поверила. А затем пожаловалась, что театр не выплатил ей полмиллиона рублей за роль.
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