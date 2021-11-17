Глава Роспотребнадзора Попова обозначила процент повторно заболевающих ковидом россиян

Не более 0,3% переболевших ковидом россиян заражаются повторно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если смотреть по разным регионам РФ, то это в среднем 0,25–0,3% повторных случаев", — отметила она на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Что касается вакцинированных, которые заражаются CoViD-19, то их доля не превышает в России 2,5%, добавила Попова.