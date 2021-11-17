Глава Роспотребнадзора Попова обозначила процент повторно заболевающих ковидом россиян
Исходя из данных главного государственного санитарного врача, очень невысокие показатели среди тех, кто уже ранее перенёс CoViD-19.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Не более 0,3% переболевших ковидом россиян заражаются повторно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если смотреть по разным регионам РФ, то это в среднем 0,25–0,3% повторных случаев", — отметила она на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
Что касается вакцинированных, которые заражаются CoViD-19, то их доля не превышает в России 2,5%, добавила Попова.
Ранее Лайф сообщал, что Минздрав аннулирует QR-коды о вакцинации заболевших ковидом после прививки россиян. Напомним, что сертификат о перенесённом заболевании действует в течение шести месяцев, а о вакцинации — в течение года.
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