Соцсеть "ВКонтакте" представила видеовитрину для "VK.Видео" с интеллектуальными технологиями поиска

"VK.Видео" представила новую видеовитрину в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи смогут насладиться широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

"Новая видеовитрина "VK.Видео" в социальной сети "ВКонтакте" открывает доступ к широкой библиотеке контента: фильмы, сериалы, телешоу, спортивные матчи, киберспортивные трансляции и другие видеоролики распределены по тематическим разделам, при этом все они доступны бесплатно и в высоком качестве — вплоть до Full HD и 4К", — говорится в релизе.

Теперь найти интересные видео и персонализированный контент поможет интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая платформа. Кроме того, видеовитрина наполнена широкой библиотекой роликов: "длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах "Фильмы и сериалы", "ТВ-шоу", "Детям", "Видеоигры", полупрофессиональный и пользовательский — в рекомендациях и подборках". В одноимённых разделах также появились загруженные видеоролики, записи трансляций, история просмотров и понравившиеся видео.

Вместе с тем, когда пользователь будет искать нужное ему видео, технологии на базе машинного обучения подберут наиболее релевантный контент. Кроме того, обновление позволяет авторам и правообладателям распределять ролики по тематическим плейлистам, которые можно создавать из личного профиля и от лица сообщества. А отдельными подборками будет заниматься редакция "VK.Видео".

"С плейлистами пользователям легче находить любимые шоу среди разнообразной библиотеки контента "VK.Видео", выбирать фильм по жанру или смотреть подборки любимых роликов от своих друзей. На плейлисты есть возможность подписаться — они появятся в разделе "Подписки", — отмечает пресс-служба соцсети.

Указывается, что каждый год в "VK.Видео" пользователи загружают свыше 250 миллионов записей: из них 80% — UGC-контент, а 20% — профессиональный. Планируется до конца 2021 года расширить последний контент до 50 тысяч единиц. А также пользователям пообещали, что в скором времени в "VK.Видео" появится 14 собственных проектов разных жанров и форматов.

По словам СЕО "ВКонтакте" и "VK.Видео" Марии Красновой, ежедневно "VK.Видео" пользуется 40 миллионов российских зрителей. В новой видеовитрине с широкой линейкой контента будут анонсироваться все новинки. И на этом разработчики останавливаться не собираются: в будущем возможностей станет ещё больше, "а сама видеовитрина "VK.Видео" появится и в других видеосервисах экосистемы VK".

"В наших планах продолжить развитие интеллектуальных технологий в рекомендациях и поиске — это позволит нашим зрителям открывать для себя больше новых и интересных видео", — отметила Краснова.