Лукашенко и Меркель созвонились во второй раз за неделю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и уходящая со своего поста канцлер Германии Ангела Меркель снова провели телефонный разговор. Об этом сообщил в среду Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера. Подробности будут рассказаны позднее.

"Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор", — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлый раз политики говорили по телефону вечером 15 ноября. Беседа продлилась почти час. Лукашенко и Меркель обсуждали ситуацию с мигрантами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.