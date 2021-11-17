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Лукашенко и Меркель созвонились во второй раз за неделю

В прошлый раз политики говорили по телефону вечером 15 ноября. Беседа продлилась почти час.

17 ноября, 15:10
<p>Фото ©ТАСС / Николай Петров / БелТА / dpa / picture-alliance /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Angelos Tzortzinis</p>

Фото ©ТАСС / Николай Петров / БелТА / dpa / picture-alliance / Angelos Tzortzinis

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и уходящая со своего поста канцлер Германии Ангела Меркель снова провели телефонный разговор. Об этом сообщил в среду Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера. Подробности будут рассказаны позднее.

"Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор", говорится в сообщении.

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Напомним, что в прошлый раз политики говорили по телефону вечером 15 ноября. Беседа продлилась почти час. Лукашенко и Меркель обсуждали ситуацию с мигрантами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Ранее глава МИД Эстонии Лийметс заявила об ультиматуме Лукашенко Евросоюзу. Она заявила, что президент Белоруссии якобы пообещал Евросоюзу прекратить миграционный кризис на границе республики с Польшей в обмен на официальное признание его легитимным лидером страны и снятие санкций.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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