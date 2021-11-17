Попова: Вопрос выдачи QR-кодов людям с антителами к ковиду обсуждается
Подобная задача стоит, и для её решения нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант, уточнила главный государственный санитарный врач.
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На площадке правительства обсуждается вопрос о присвоении QR-кодов людям с антителами к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По антителам вопрос значимый, он обсуждался сегодня на площадке правительства", — сказала Попова на заседании Госдумы по охране здоровья.
Глава Роспотребнадзора добавила, что подобная задача стоит и для её решения нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав аннулирует QR-коды о вакцинации заболевших ковидом после прививки россиян. Отметим, что сертификат о перенесённом заболевании действует в течение шести месяцев, а о вакцинации — в течение года.
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