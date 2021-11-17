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Попова: Вопрос выдачи QR-кодов людям с антителами к ковиду обсуждается

Подобная задача стоит, и для её решения нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант, уточнила главный государственный санитарный врач.

17 ноября, 15:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На площадке правительства обсуждается вопрос о присвоении QR-кодов людям с антителами к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По антителам вопрос значимый, он обсуждался сегодня на площадке правительства", — сказала Попова на заседании Госдумы по охране здоровья.

Попова заявила об увеличении охвата тестированием на ковид в полтора раза

Попова заявила об увеличении охвата тестированием на ковид в полтора раза

Глава Роспотребнадзора добавила, что подобная задача стоит и для её решения нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант.

Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав аннулирует QR-коды о вакцинации заболевших ковидом после прививки россиян. Отметим, что сертификат о перенесённом заболевании действует в течение шести месяцев, а о вакцинации — в течение года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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