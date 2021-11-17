Попова: Вопрос выдачи QR-кодов людям с антителами к ковиду обсуждается

На площадке правительства обсуждается вопрос о присвоении QR-кодов людям с антителами к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По антителам вопрос значимый, он обсуждался сегодня на площадке правительства", — сказала Попова на заседании Госдумы по охране здоровья.

Глава Роспотребнадзора добавила, что подобная задача стоит и для её решения нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант.