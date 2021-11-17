Директор Киркорова не увидел связи между появлением певца на "Премии МУЗ-ТВ" и миллионным штрафом

Директор российского певца Филиппа Киркорова Артём Кияшко в беседе с Лайфом назвал неправдой и глупостью информацию о том, что телеканал "Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей из-за экстравагантного выхода поп-короля отечественной эстрады и Давы. Напомним, артисты блеснули на красной ковровой дорожке в сопровождении массовки из полуголых мужчин.

"Филипп Киркоров здесь точно ни при чём. Глупости какие-то. Этого быть не может", — высказался наш собеседник.

Кияшко отметил, что в целом на "Премии МУЗ-ТВ" случился общий конфуз. По его словам, происходящее там явно не понравилось какой-то определённой персоне.

"Я там ничего плохого не вижу", — отрезал директор короля эстрады.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал "Муз-ТВ" на миллион рублей за гей-пропаганду. Отметим, что за такое правонарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток.