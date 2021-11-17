Директор Киркорова не увидел связи между появлением певца на "Премии МУЗ-ТВ" и миллионным штрафом
Собеседник отметил, что в целом на мероприятии случился общий конфуз. По его словам, происходящее там явно не понравилось какой-то определённой персоне.
Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Директор российского певца Филиппа Киркорова Артём Кияшко в беседе с Лайфом назвал неправдой и глупостью информацию о том, что телеканал "Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей из-за экстравагантного выхода поп-короля отечественной эстрады и Давы. Напомним, артисты блеснули на красной ковровой дорожке в сопровождении массовки из полуголых мужчин.
"Филипп Киркоров здесь точно ни при чём. Глупости какие-то. Этого быть не может", — высказался наш собеседник.
Кияшко отметил, что в целом на "Премии МУЗ-ТВ" случился общий конфуз. По его словам, происходящее там явно не понравилось какой-то определённой персоне.
"Я там ничего плохого не вижу", — отрезал директор короля эстрады.
Ранее стало известно, что суд оштрафовал "Муз-ТВ" на миллион рублей за гей-пропаганду. Отметим, что за такое правонарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток.
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Напомним, протокол, в котором телеканал "Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей, поступил в Басманный суд 28 октября. Документ был составлен ведомством, относящимся к компетенции Роскомнадзора. За такое правонарушение вещание канала могли приостановить на 90 суток.
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