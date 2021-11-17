Три легковушки зажало между двумя большегрузами в ДТП на юго-востоке Москвы

Крупное ДТП произошло в Москве на Люблинской улице. В районе дома № 153 столкнулось шесть автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс в своём телеграм-канале.

"На Люблинской улице в районе дома 153 столкнулось шесть автомобилей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в релизе.

Последствия аварии. Видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В ведомстве уточнили, что из-за аварии заняты две полосы в сторону пересечения с улицей Верхние Поля. Для проезда транспорта свободны две другие.