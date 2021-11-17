Президент России Владимир Путин уверен в успехе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в развитии генетических технологий. Об этом российский лидер рассказал в ходе совещания, заслушав доклад главы института Михаила Ковальчука о генетических разработках в сельском хозяйстве.

"Мы знаем ещё со времён реализации Советским Союзом ядерного проекта, что если "Курчатник" за что-то берётся, то он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения", — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что у страны будет "и что выпить, и чем закусить", и пожелал центру успехов. Также Путин напомнил, что биоресурсные коллекции могут объединяться и в соответствующие центры, договорённость в чём была достигнута ранее. При этом добавил, что правовая база подобных центров ещё не отработана, а в отечественном законодательстве не определены ни статус, ни функции, ни порядок их деятельности.