"Будет и что выпить, и чем закусить": Путин пожелал Курчатовскому институту успехов в генетическом виноделии
Президент выразил уверенность, что у страны будет "и что выпить, и чем закусить" в результате работы центра.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин уверен в успехе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в развитии генетических технологий. Об этом российский лидер рассказал в ходе совещания, заслушав доклад главы института Михаила Ковальчука о генетических разработках в сельском хозяйстве.
"Мы знаем ещё со времён реализации Советским Союзом ядерного проекта, что если "Курчатник" за что-то берётся, то он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения", — сказал Путин.
Президент выразил уверенность, что у страны будет "и что выпить, и чем закусить", и пожелал центру успехов. Также Путин напомнил, что биоресурсные коллекции могут объединяться и в соответствующие центры, договорённость в чём была достигнута ранее. При этом добавил, что правовая база подобных центров ещё не отработана, а в отечественном законодательстве не определены ни статус, ни функции, ни порядок их деятельности.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус. Такое заявление глава государства сделал после того, как выслушал доклад главного санитарного врача Анны Поповой о ситуации с распространением ковида в стране.
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