Эксперты объяснили, как пить кофе, чтобы повысить продуктивность

Многие любители кофе допускают ошибки при употреблении этого напитка. Эксперты рассказали, как увеличить эффект продуктивности и что именно нужно делать, чтобы не навредить организму. Об этом пишет CNBC.

Как рассказал специалист по поведению Дэниел Пинк, не нужно бежать варить кофе, как только вы проснулись. Необходимо сделать перерыв около часа между пробуждением и первой чашкой бодрящего напитка. Когда человек просыпается, в организме происходит естественный выброс нейромедиаторов, в частности кортизола. И кофе может помешать этому процессу, вследствие чего выработается зависимость.

Вторым важным моментом для кофеманов является вода, которая составляет 98% напитка. Необходимо убедиться в том, что жидкость, используемая для приготовления, фильтруется. При этом речь идёт даже о кубиках льда. Как отмечает бариста Майк Бальдерама, это существенно улучшит вкус напитка.

Кроме того, японские учёные выяснили, что послеобеденный отдых и кофе вкупе сильно повышают продуктивность человека. Они провели эксперимент, участники которого выпивали чашку бодрящего напитка, совмещая её с почти получасовым дневным сном. После этого испытуемые показывали лучшие когнитивные успехи.

Как объяснил специалист по поведению Пинк, за сон отвечает гормон аденозин, а кофе является его естественным противником. Так в организме снижается концентрация гормона, что помогает напитку легче связываться с рецепторами.