Кардиолог Орлова раскрыла, какую опасность мороз несёт для сердечников

Людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, необходимо с осторожностью входить в тёплые помещения после пребывания на холоде. Как пояснила врач-кардиолог Марина Орлова, резкая смена температуры может негативно отразиться на состоянии человека.

По словам специалиста, в медицине даже есть такое понятие, как "вазоспастическая стенокардия", означающее появление боли в груди из-за температурных качелей. Таким образом, как отметила медик, происходит спазм сосудов.

"Если пациент знает, что он страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией, нужно делать выход из помещения постепенно", — цитирует "Вечерняя Москва" Орлову.

Кардиолог подчеркнула, что при появлении подобного приступа нужно как можно быстрее принять лекарство. Например, хорошо купирует спазмы нитроглицерин. Если же состояние не улучшается, врач рекомендует обратиться за медицинской помощью.