Фигуристка Туктамышева готовится выступить на Гран-при России

Фигуристка Елизавета Туктамышева восстановилась после болезни и готовится выступить на этапе Гран-при России в Сочи. Об этом РИА "Новости" рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

Помимо неё участие в турнире собираются принять Михаил Коляда и Евгений Семененко. Стоит отметить, что Коляда и Туктамышева были вынуждены пропустить турнир в Австрии из-за болезни, тогда как Семененко не смог принять участие в соревнованиях в Канаде из-за травмы ребра.