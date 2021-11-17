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Фигуристка Туктамышева готовится выступить на Гран-при России

Ранее она была вынуждена пропустить турнир в Австрии из-за болезни.

17 ноября, 15:50
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Фигуристка Елизавета Туктамышева восстановилась после болезни и готовится выступить на этапе Гран-при России в Сочи. Об этом РИА "Новости" рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

Помимо неё участие в турнире собираются принять Михаил Коляда и Евгений Семененко. Стоит отметить, что Коляда и Туктамышева были вынуждены пропустить турнир в Австрии из-за болезни, тогда как Семененко не смог принять участие в соревнованиях в Канаде из-за травмы ребра.

Двукратный олимпийский чемпион Ханю пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион Ханю пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Добавим, что Гран-при России пройдёт в Сочи с 26 по 28 ноября. Ранее Лайф сообщал, что из-за травмы его пропустит японец Юдзуру Ханю.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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