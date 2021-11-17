Фигуристка Туктамышева готовится выступить на Гран-при России
Ранее она была вынуждена пропустить турнир в Австрии из-за болезни.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Фигуристка Елизавета Туктамышева восстановилась после болезни и готовится выступить на этапе Гран-при России в Сочи. Об этом РИА "Новости" рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин.
Помимо неё участие в турнире собираются принять Михаил Коляда и Евгений Семененко. Стоит отметить, что Коляда и Туктамышева были вынуждены пропустить турнир в Австрии из-за болезни, тогда как Семененко не смог принять участие в соревнованиях в Канаде из-за травмы ребра.
Добавим, что Гран-при России пройдёт в Сочи с 26 по 28 ноября. Ранее Лайф сообщал, что из-за травмы его пропустит японец Юдзуру Ханю.
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