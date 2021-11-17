Роскомнадзор потребовал от суда оштрафовать The Insider за отсутствие маркировки иноагента
Дата заседания пока не назначена. Речь идёт о штрафе в размере 500 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы протокол с просьбой оштрафовать издание The Insider* на 500 тысяч рублей из-за отсутствия на его сайте маркировки иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
"В суд поступил протокол в отношении The Insider по части 1 статьи 19.34.1 ("Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента")", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что 23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ-иноагентов. Тогда после обысков и допроса главный редактор издания Роман Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины.
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Ранее Лайф писал, что издание The Insider получило 9,3 миллиона рублей пожертвований в криптовалюте после того, как его признали иноагентом.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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