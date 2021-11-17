Роскомнадзор потребовал от суда оштрафовать The Insider за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы протокол с просьбой оштрафовать издание The Insider* на 500 тысяч рублей из-за отсутствия на его сайте маркировки иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.