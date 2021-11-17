НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Чехии вводят локдаун для непривитых и не болевших ковидом

Ранее аналогичное решение приняли власти Австрии, ограничения в республике не распространяются на детей младше 12 лет. Нарушителей там будет наказывать полиция.

17 ноября, 16:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С 22 ноября в Чехии вводится локдаун для граждан, которые не болели коронавирусом и не прививались от него. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Выступая на национальном телевидении, Бабиш заметил, что в стране будет действовать баварская модель локдауна.

"Она будет введена в ночь на понедельник, 22 ноября", — уточнил глава кабмина.

Австрия вводит локдаун для не привитых от ковида жителей страны

Австрия вводит локдаун для не привитых от ковида жителей страны

С этого периода для участия в общественных мероприятиях, а также посещения общественных мест, кроме аптек и продуктовых магазинов, жителям нужны справки о перенесённом ковиде и сертификаты о вакцинации. Премьер также призвал граждан вакцинироваться и избегать избыточных социальных контактов.

К таким мерам в республике решили прибегнуть на фоне максимального суточного числа новых заражений CoViD-19, во вторник, 16 ноября, подтвердилось 22 479 новых инфицированных.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов допустил введение ограничений для непривитых граждан. По части демократии властям зачастую ставят в пример западные страны, отметил он. Однако "многие из них", по словам Аксёнова, не вакцинированным от CoViD-19 вообще запретили покидать дома.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1