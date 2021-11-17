В Чехии вводят локдаун для непривитых и не болевших ковидом
Ранее аналогичное решение приняли власти Австрии, ограничения в республике не распространяются на детей младше 12 лет. Нарушителей там будет наказывать полиция.
Фото © Pexels
С 22 ноября в Чехии вводится локдаун для граждан, которые не болели коронавирусом и не прививались от него. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
Выступая на национальном телевидении, Бабиш заметил, что в стране будет действовать баварская модель локдауна.
"Она будет введена в ночь на понедельник, 22 ноября", — уточнил глава кабмина.
С этого периода для участия в общественных мероприятиях, а также посещения общественных мест, кроме аптек и продуктовых магазинов, жителям нужны справки о перенесённом ковиде и сертификаты о вакцинации. Премьер также призвал граждан вакцинироваться и избегать избыточных социальных контактов.
К таким мерам в республике решили прибегнуть на фоне максимального суточного числа новых заражений CoViD-19, во вторник, 16 ноября, подтвердилось 22 479 новых инфицированных.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов допустил введение ограничений для непривитых граждан. По части демократии властям зачастую ставят в пример западные страны, отметил он. Однако "многие из них", по словам Аксёнова, не вакцинированным от CoViD-19 вообще запретили покидать дома.
Комментариев: 0