В Чехии вводят локдаун для непривитых и не болевших ковидом

С 22 ноября в Чехии вводится локдаун для граждан, которые не болели коронавирусом и не прививались от него. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Выступая на национальном телевидении, Бабиш заметил, что в стране будет действовать баварская модель локдауна.

"Она будет введена в ночь на понедельник, 22 ноября", — уточнил глава кабмина.

С этого периода для участия в общественных мероприятиях, а также посещения общественных мест, кроме аптек и продуктовых магазинов, жителям нужны справки о перенесённом ковиде и сертификаты о вакцинации. Премьер также призвал граждан вакцинироваться и избегать избыточных социальных контактов.

К таким мерам в республике решили прибегнуть на фоне максимального суточного числа новых заражений CoViD-19, во вторник, 16 ноября, подтвердилось 22 479 новых инфицированных.