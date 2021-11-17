Родители находившегося в рабстве в Казахстане россиянина все 20 лет верили, что сын жив. Видео © Telegram-канал SHOT

Находившийся более 20 лет в рабстве в Казахстане россиянин уже в скором времени вернётся в родное село Горе-Грязь в Ярославской области и увидится с родителями, которые всё время верили, что сын жив. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам матери Алексея Котова Надежды, в 1995 году парень ушёл в армию и служил в Казахстане. После этого уже по контракту продолжал службу в городе Караганде. Однако, когда возвращался домой, на вокзале на него набросились неизвестные, избили и передали владельцу фермерского хозяйства.

"Ни слуху ни духу не стало от него. Всё время искали, ещё ждали, надеялись. Мы не отчаивались, надеялись, что он живой", — рассказала Надежда Котова.

Женщина также рассказала, что по телефонам того времени куда-либо дозвониться было практически невозможно, но сейчас такая возможность есть.

"Я знал, что он жив, что там говорить. Он мне как письмо прислал, так и всё, значит, жив. Если, говорю, не убили, значит, домой приедет. А его в рабство забрали", — сказал Александр Котов, отец россиянина.