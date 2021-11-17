Адвокат Калинов раскрыл, как могут наказать тестя Кокорина за нападение на главу IT-компании

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что тесть российского футболиста, нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина Руслан Валитов не понесёт никакого наказания за нападение на главу крупной IT-компании Льва Матвеева.

"Ситуация, конечно, громкая. Такие дела всегда выглядят громко. Но если исходить из закона, то, конечно же, Валитову ничего грозить не будет", — приводит "Газета.ru" слова специалиста.

Поскольку тесть именитого спортсмена не нанёс никакого вреда здоровью потерпевшего, то и говорить о какой-либо юридической ответственности нет необходимости, отметил адвокат. По его словам, единственное, в чём можно обвинить Руслана Валитова, так это в причинении ущерба имуществу. Однако данный вопрос будет рассматриваться в гражданско-правовом порядке.