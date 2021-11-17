Адвокат Калинов раскрыл, как могут наказать тестя Кокорина за нападение на главу IT-компании
По словам специалиста, единственное, в чём можно обвинить Руслана Валитова, так это в причинении ущерба имуществу. Однако данный вопрос только предстоит рассмотреть.
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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что тесть российского футболиста, нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина Руслан Валитов не понесёт никакого наказания за нападение на главу крупной IT-компании Льва Матвеева.
"Ситуация, конечно, громкая. Такие дела всегда выглядят громко. Но если исходить из закона, то, конечно же, Валитову ничего грозить не будет", — приводит "Газета.ru" слова специалиста.
Поскольку тесть именитого спортсмена не нанёс никакого вреда здоровью потерпевшего, то и говорить о какой-либо юридической ответственности нет необходимости, отметил адвокат. По его словам, единственное, в чём можно обвинить Руслана Валитова, так это в причинении ущерба имуществу. Однако данный вопрос будет рассматриваться в гражданско-правовом порядке.
Как сообщал Лайф, инцидент произошёл в коттеджном посёлке "Никологорское". В ходе конфликта Валитов сыпал оскорблениями и угрозами в адрес Матвеева, а также несколько раз ударил по "мерседесу" оппонента. Местные жители отмечают, что тесть спортсмена не в первый раз ведёт себя подобным образом.
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