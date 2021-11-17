Вирусолог Чепурнов рассказал, в чём главный плюс выдачи QR-кодов людям с антителами к коронавирусу
По словам собеседника Лайфа, на эту тему уже накопилось большое количество международных публикаций и исследований.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов поддерживает дискуссию о присвоении QR-кодов людям с антителами к коронавирусу. Свою позицию он изложил в беседе с Лайфом. По словам вирусолога, это как минимум уравняет людей в правах и защитит от злоупотреблений.
"Это очень хорошая идея. Давно пора было разобраться в этом вопросе. Уже накопилось большое количество международных данных и публикаций. Всё правильно, потому что сегодня людей, которые переболели, заставляют вакцинироваться под угрозой невыхода на работу, хотя известно, что при очень высоких титрах не факт, что правильно вакцинироваться", — отметил он.
По словам Чепурнова, сейчас много говорят о том, что не надо мериться антителами. Собеседник Лайфа отчасти с этим согласен, ведь антитела бывают разными. Вместе с тем он предлагает исходить из того, что высокий уровень антител — это просто показатель состояния иммунитета.
"Так или иначе, это маркер, который показывает состояние противоковидного иммунитета. Очень часто перенесённое заболевание даёт более длительный иммунитет и очень высокие титры антител", — резюмировал Чепурнов.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет.
Напомним, что в России также широко обсуждается законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Предполагается, что эта система будет действовать до июня 2022 года.
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