Вирусолог Чепурнов рассказал, в чём главный плюс выдачи QR-кодов людям с антителами к коронавирусу

Профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов поддерживает дискуссию о присвоении QR-кодов людям с антителами к коронавирусу. Свою позицию он изложил в беседе с Лайфом. По словам вирусолога, это как минимум уравняет людей в правах и защитит от злоупотреблений.

"Это очень хорошая идея. Давно пора было разобраться в этом вопросе. Уже накопилось большое количество международных данных и публикаций. Всё правильно, потому что сегодня людей, которые переболели, заставляют вакцинироваться под угрозой невыхода на работу, хотя известно, что при очень высоких титрах не факт, что правильно вакцинироваться", — отметил он.

По словам Чепурнова, сейчас много говорят о том, что не надо мериться антителами. Собеседник Лайфа отчасти с этим согласен, ведь антитела бывают разными. Вместе с тем он предлагает исходить из того, что высокий уровень антител — это просто показатель состояния иммунитета.

"Так или иначе, это маркер, который показывает состояние противоковидного иммунитета. Очень часто перенесённое заболевание даёт более длительный иммунитет и очень высокие титры антител", — резюмировал Чепурнов.