НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Терапевт Решетова объяснила, как справиться с хроническим стрессом

Для того чтобы предупредить его развитие, врач советует ежедневно уделять время самому себе, а также следить за рационом и не забывать про физические нагрузки.

17 ноября, 16:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Врач-терапевт центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова в беседе с "Газетой.ru" назвала хронический стресс фактором, который может повлиять на развитие диабета II типа.

"Гормоны стресса прямо влияют на обменные процессы, что при постоянном воздействии рано или поздно приводит к снижению компенсаторных возможностей организма и может спровоцировать развитие диабета II типа", — заявила Решетова.

Россияне пожаловались на снижение продуктивности, подавленность и стресс из-за осенней хандры

Россияне пожаловались на снижение продуктивности, подавленность и стресс из-за осенней хандры

Специалист отметила, что, по статистике Всемирной организации здравоохранения, с начала 80-х годов прошлого века число людей, у которых диагностировано это заболевание, выросло почти в пять раз, и в условиях пандемии коронавируса это становится фатальным.

Для того чтобы предупредить развитие хронического стресса, терапевт советует ежедневно уделять время самому себе. Например, заниматься прослушиванием музыки, чтением или медитацией. Также Решетова рекомендует не забывать про физическую нагрузку, которая полезна для всего организма.

Учёные рассказали, как арахис помогает легче переносить стресс

Учёные рассказали, как арахис помогает легче переносить стресс

Кроме того, людям в зоне риска следует придерживаться определённого рациона питания. В частности, есть меньше быстрых углеводов, поддерживать кислотно-щелочной баланс, отдавать предпочтение овощам. Не стоит забывать и о диагностике, нужно сразу устранять дефицит витаминов и минеральных веществ. Помимо этого, необходимо отказаться от вредных привычек.

Ранее психотерапевт перечислил способы избавиться от стресса в пандемию. По мнению эксперта, очень важно уметь себя "заякорить", чтобы вернуть себе состояние тотальной безопасности.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1