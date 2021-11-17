Терапевт Решетова объяснила, как справиться с хроническим стрессом

Врач-терапевт центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова в беседе с "Газетой.ru" назвала хронический стресс фактором, который может повлиять на развитие диабета II типа.

"Гормоны стресса прямо влияют на обменные процессы, что при постоянном воздействии рано или поздно приводит к снижению компенсаторных возможностей организма и может спровоцировать развитие диабета II типа", — заявила Решетова.

Специалист отметила, что, по статистике Всемирной организации здравоохранения, с начала 80-х годов прошлого века число людей, у которых диагностировано это заболевание, выросло почти в пять раз, и в условиях пандемии коронавируса это становится фатальным.

Для того чтобы предупредить развитие хронического стресса, терапевт советует ежедневно уделять время самому себе. Например, заниматься прослушиванием музыки, чтением или медитацией. Также Решетова рекомендует не забывать про физическую нагрузку, которая полезна для всего организма.

Кроме того, людям в зоне риска следует придерживаться определённого рациона питания. В частности, есть меньше быстрых углеводов, поддерживать кислотно-щелочной баланс, отдавать предпочтение овощам. Не стоит забывать и о диагностике, нужно сразу устранять дефицит витаминов и минеральных веществ. Помимо этого, необходимо отказаться от вредных привычек.