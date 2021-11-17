Российскую тиктокершу не впустили на Украину после посещения Крыма

В ведомстве уточнили, что в Киев 22-летняя тиктокерша, имя которой официально не раскрывается, добралась рейсом из Варшавы, её задержали при проверке документов. Оказалось, что летом она ездила на полуостров через Керченский мост. Ей на три года запретили въезд на территорию Украины и оштрафовали на 1700 рублей. Если в течение этого периода россиянка попытается вновь въехать в страну, срок ограничений увеличится до десяти лет.