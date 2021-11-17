Российскую тиктокершу не впустили на Украину после посещения Крыма
Ей на три года запретили въезд в Незалежную. А если девушка попытается пробраться в соседнюю страну, срок ограничений продлят до десяти лет.
Кадр видео © YouTube / Державна прикордонна служба України
Российскую блогершу Алёну Вотинцеву задержали после прилёта на Украину. Было установлено, что летом текущего года она посещала территорию Крыма, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Незалежной.
В ведомстве уточнили, что в Киев 22-летняя тиктокерша, имя которой официально не раскрывается, добралась рейсом из Варшавы, её задержали при проверке документов. Оказалось, что летом она ездила на полуостров через Керченский мост. Ей на три года запретили въезд на территорию Украины и оштрафовали на 1700 рублей. Если в течение этого периода россиянка попытается вновь въехать в страну, срок ограничений увеличится до десяти лет.
Фото © Госпогранслужба Украины
В ГПСУ уточнили, что с Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом. Личность девушки раскрыл источник издания "Украинская правда".
Ранее Лайф рассказывал, что российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Это связано с тем, что этим летом она в качестве члена жюри участвовала в фестивале КВН в Крыму.
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