Мосгорсуд признал законным решение отстранять от учёбы отказавшихся от теста на ковид школьников
В суде пояснили, что данная процедура обусловлена непростой эпидемиологической обстановкой. Кроме того, для её проведения в принципе не требуется согласие родителя.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Московский городской суд признал законным экспресс-тестирование школьников на наличие коронавирусной инфекции. Причём в случае отказа ребёнка вправе отстранить от занятий. Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте суда.
"Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) CoViD-19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы", — отмечается в решении инстанции.
Истец полагал, что тестирование является медицинским вмешательством, нарушающим право на неприкосновенность частной жизни его ребёнка-школьника. Однако в суде пояснили, что данная процедура обусловлена непростой эпидемиологической обстановкой. Кроме того, для её проведения в принципе не требуется согласие родителя.
Ранее сообщалось, что в России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус. Соответствующее постановление уже принято, сообщили в Роспотребнадзоре.
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