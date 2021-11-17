НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мосгорсуд признал законным решение отстранять от учёбы отказавшихся от теста на ковид школьников

В суде пояснили, что данная процедура обусловлена непростой эпидемиологической обстановкой. Кроме того, для её проведения в принципе не требуется согласие родителя.

17 ноября, 16:42

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Московский городской суд признал законным экспресс-тестирование школьников на наличие коронавирусной инфекции. Причём в случае отказа ребёнка вправе отстранить от занятий. Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте суда.

"Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) CoViD-19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы", — отмечается в решении инстанции.

Более 90% родителей выступили за экспресс-тестирование на ковид в школах Москвы

Более 90% родителей выступили за экспресс-тестирование на ковид в школах Москвы

Истец полагал, что тестирование является медицинским вмешательством, нарушающим право на неприкосновенность частной жизни его ребёнка-школьника. Однако в суде пояснили, что данная процедура обусловлена непростой эпидемиологической обстановкой. Кроме того, для её проведения в принципе не требуется согласие родителя.

Ранее сообщалось, что в России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус. Соответствующее постановление уже принято, сообщили в Роспотребнадзоре.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1