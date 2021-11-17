Американская певица Бритни Спирс хочет отправить свою мать Линн Спирс в тюрьму, а также призвала наказать всех родственников, ответственных за её 13-летнее нахождение под опекой отца.

"Честно говоря, я до сих пор каждый день просыпаюсь и удивляюсь тому, как моя семья и опекуны смогли сделать это со мной. Это деморализует и унижает меня. Я даже не говорю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной. За это они должны быть в тюрьме. Да, включая мою набожную мать", — заявила Бритни в видеообращении в "Инстаграме".

Бритни Спирс однажды уже обвиняла родительницу в том, что именно она внушила отцу идею об опекунстве. По словам 39-летней звезды, Джейми Спирс "недостаточно умён", чтобы придумать такой план.

"Самое опасное животное в мире — это тихая улыбающаяся женщина. Отец стал моим опекуном 13 лет назад. Но чего люди не знают, так это того, что идею ему подала она. Никто не вернёт мне эти годы. Она тайно разрушила мою жизнь", — говорилось в посте Бритни, который, как сообщает Daily Mail, позже она удалила.