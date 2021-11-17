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В баре в Днепре соорудили писсуар из руки бронзового Ленина

О том, где именно находится заведение, не сообщается. Владельцы опасаются, что туалет могут декоммунизировать из-за гравировки с серпом и молотом.

17 ноября, 16:53
<p>Фото © <a href="https://vesti.ua/pridneprove/v-odnom-iz-barov-dnepra-ustanovili-pissuar-iz-bronzovoj-ruki-lenina-foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вести.ua"</a></p>

Фото © "Вести.ua"

В Днепре обнаружилось очень креативное заведение. Владельцы одного из городских баров соорудили в туалете необычный писсуар из бронзовой руки памятника Ленину. Об этом пишет издание "Вести.ua".

Раньше скульптура украшала одну из днепровских площадей, однако теперь у неё новая задача удивлять посетителей заведения. На кадрах видно, что на руке отсутствуют некоторые пальцы. Возможно, кто-то решил их открутить и забрать памятный сувенир домой.

Фото © "Вести.ua"

Фото © "Вести.ua"

О том, где именно находится бар, не сообщается. Владельцы стараются не разглашать местонахождение, чтобы сохранить изюминку заведения как можно дольше. Они опасаются, что унитаз могут декоммунизировать из-за гравировки с серпом и молотом.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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