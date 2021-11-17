В баре в Днепре соорудили писсуар из руки бронзового Ленина
О том, где именно находится заведение, не сообщается. Владельцы опасаются, что туалет могут декоммунизировать из-за гравировки с серпом и молотом.
В Днепре обнаружилось очень креативное заведение. Владельцы одного из городских баров соорудили в туалете необычный писсуар из бронзовой руки памятника Ленину. Об этом пишет издание "Вести.ua".
Раньше скульптура украшала одну из днепровских площадей, однако теперь у неё новая задача — удивлять посетителей заведения. На кадрах видно, что на руке отсутствуют некоторые пальцы. Возможно, кто-то решил их открутить и забрать памятный сувенир домой.
О том, где именно находится бар, не сообщается. Владельцы стараются не разглашать местонахождение, чтобы сохранить изюминку заведения как можно дольше. Они опасаются, что унитаз могут декоммунизировать из-за гравировки с серпом и молотом.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине снесли очередной "последний" памятник Ленину. Статую вождя, как и предыдущую, обнаружили в Одесской области.
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