Захарова: Москва ждёт реакцию Европы на публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Реакция Запада на публикацию переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом пока не поступала, Москва ждёт. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока я не видела реакции. <…> Я думаю, что какая-то будет реакция, она должна быть, потому что материалов много, у журналистов в этих странах наверняка вопросов поднакопилось. Будем ждать этой реакции", — сказала дипломат.

Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате".