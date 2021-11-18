Захарова: Москва ждёт реакцию Европы на публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
По словам официального представителя МИД, у западных журналистов наверняка накопилось много вопросов по этому поводу.
Фото © Facebook / Мария Захарова
Реакция Запада на публикацию переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом пока не поступала, Москва ждёт. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пока я не видела реакции. <…> Я думаю, что какая-то будет реакция, она должна быть, потому что материалов много, у журналистов в этих странах наверняка вопросов поднакопилось. Будем ждать этой реакции", — сказала дипломат.
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Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате".
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в "нормандском формате" и в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины для разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Дипломат отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четвёрки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.
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