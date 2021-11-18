Талибы ликвидировали в Кабуле ячейку ИГИЛ
Отмечается, что операцию провели ночью в районе Хаир-Хана на северо-западе афганской столицы. Был уничтожен один террорист и задержано несколько боевиков.
Фото © ТАСС / AP
Силы безопасности (СБ), сформированные захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан"*, обнаружили и обезвредили в Кабуле ячейку боевиков террористической группировки ИГИЛ**. Об этом сообщил представитель талибов Инамулла Самангани в "Твиттере".
Он отметил, что операция прошла в ночь на четверг, 18 ноября, в районе Хаир-Хана на северо-западе афганской столицы. СБ удалось ликвидировать одного террориста и задержать нескольких боевиков. Сейчас в их отношении ведётся расследование.
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Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли при взрывах на востоке Афганистана. Теракт произошёл вблизи городского отделения полиции. Двое погибших были сотрудниками правоохранительных органов.
*Организация, запрещённая ООН.
**Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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