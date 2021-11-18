Талибы ликвидировали в Кабуле ячейку ИГИЛ

Силы безопасности (СБ), сформированные захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан"*, обнаружили и обезвредили в Кабуле ячейку боевиков террористической группировки ИГИЛ**. Об этом сообщил представитель талибов Инамулла Самангани в "Твиттере".

Он отметил, что операция прошла в ночь на четверг, 18 ноября, в районе Хаир-Хана на северо-западе афганской столицы. СБ удалось ликвидировать одного террориста и задержать нескольких боевиков. Сейчас в их отношении ведётся расследование.

Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли при взрывах на востоке Афганистана. Теракт произошёл вблизи городского отделения полиции. Двое погибших были сотрудниками правоохранительных органов.