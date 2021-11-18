Обвинённого в педофилии архангельского экс-министра приговорили к пяти годам колонии

Октябрьский районный суд Архангельска признал бывшего и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, а также в незаконном распространении порнографии в Сети. Его приговорили к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура региона в своём телеграм-канале.

"Сегодня Октябрьский районный суд города Архангельска признал бывшего заместителя министра — начальника управления развития системы образования Архангельской области 49-летнего Юрия Гнедышева — виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней и двух несовершеннолетних лиц (часть 3 статьи 135 УК РФ), а также в незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ)", — говорится в релизе.

Суд приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда. Как уточняется, Гнедышев взят под стражу в зале суда.

Напомним, следователи задержали по подозрению в педофилии главу Минобразования Архангельской области в октябре 2020 года. По данным следствия, он вёл в социальных сетях переписку с двумя школьницами, одной из которых отправил ссылку на видеозапись сексуального характера. Позднее в ходе допроса чиновник признал вину в развращении несовершеннолетних.