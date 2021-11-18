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Число отравившихся метанолом на вечеринке в Казани увеличилось до 15

По данным регионального Минздрава, три девушки после случившегося находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

18 ноября, 07:15

Фото © Shutterstock

Число пострадавших при отравлении метанолом на вечеринке в Казани возросло до 15 человек — две девушки обратились за медицинской помощью в Москве и Башкирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя больницы, где проходят лечение 13 пострадавших.

"В настоящее время пострадавших 15. В больницы обратились две девушки, одна из которых после вечеринки уехала в Москву, другая — в Башкирию", — рассказал собеседник агентства.

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Предварительно, девушку, обратившуюся за помощью в Москве, госпитализировали. По данным регионального Минздрава, три девушки из числа пострадавших, доставленные в медучреждение во вторник, 16 ноября, находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 ноября в посёлке Салмачи. Компания парней и девушек из 18 человек арендовала коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. По данным СКР, большинство присутствовавших выпили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Как выяснилось, кто-то из ребят перепутал бутыль с алкоголем с незамерзайкой и поставил на общий стол. Пострадавшие не заметили ничего подозрительного и выпили ядовитую жидкость.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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