Число отравившихся метанолом на вечеринке в Казани увеличилось до 15

Число пострадавших при отравлении метанолом на вечеринке в Казани возросло до 15 человек — две девушки обратились за медицинской помощью в Москве и Башкирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя больницы, где проходят лечение 13 пострадавших.

"В настоящее время пострадавших 15. В больницы обратились две девушки, одна из которых после вечеринки уехала в Москву, другая — в Башкирию", — рассказал собеседник агентства.

Предварительно, девушку, обратившуюся за помощью в Москве, госпитализировали. По данным регионального Минздрава, три девушки из числа пострадавших, доставленные в медучреждение во вторник, 16 ноября, находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.