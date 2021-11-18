В Крыму намерены привлечь к ответственности организаторов водной блокады полуострова
В настоящий момент уже сложена концепция иска и идёт скрупулёзная работа по установке суммы ущерба. Дело будет доведено до конца, заявили в парламенте республики.
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Глава Комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов заявил о намерении властей республики привлечь к ответственности организаторов различных блокад полуострова, в том числе и водной. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".
По словам Трофимова, рабочая группа по оценке последствий блокады продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. В настоящий момент уже сложена его концепция и идёт "скрупулёзная работа" по установке суммы.
"Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание", — сообщил Трофимов.
Он также отметил, что в настоящий момент идёт "кропотливая и достаточно объёмная" работа. Однако дата подачи иска пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело по статье "Экоцид". Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сейчас проводятся проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.
Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Стоит отметить, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.
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