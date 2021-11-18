Билл Гейтс спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

Общий уровень заражения коронавирусом и смертность от болезни уже к середине будущего года могут достичь средних показателей сезонного гриппа, если не появятся новые более опасные варианты. Таким мнением поделился основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме".

Так, по мнению бизнесмена, этому поспособствует выработка естественного иммунитета, вакцинация, а также появление новых препаратов для борьбы с CoViD-19. При этом Гейтс призвал мировое сообщество "активно работать и над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий". Основатель Microsoft также заявил, что рассчитывает на "решение проблем с поставками вакцин против коронавируса в 2022 году".