Кардиолог Кореневич назвала признаки грозящего инфарктом тромбоза

Кардиолог Анна Кореневич сообщила, что холестериновые бляшки, которые угрожают сердцу, чаще всего образуются в коронарных артериях. О признаках грозящего инфарктом тромбоза она рассказала на своём YouTube-канале.

"Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти", — объяснила Кореневич.

Она отметила, что для такого состояния характерна одышка, тошнота и рвота, а в тяжёлых ситуациях человек может начать задыхаться. Кроме того, боль может появиться по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней части шеи, а также в нижней челюсти. Кореневич заявила, что при возникновении этих симптомов следует немедленно вызвать скорую помощь.