Посол Антонов заявил, что США затягивают продление виз почти 60 российским дипломатам

США затягивают продление виз почти 60 сотрудникам посольства и генконсульств России в Америке, а ещё около 40 работников находятся в ожидании получения разрешения на въезд в Москве. Об этом рассказал журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаётся почти 60 сотрудников, <…> которым американская сторона затягивает продление виз. Около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, многие из которых находятся на "листе ожидания" более одного года. Сталкиваемся с попранием семейных ценностей, когда у отдельных членов семей дипломатов есть визы, у других — нет", — рассказал дипломат.

Он добавил, что сотрудники диппредставительств РФ также сталкиваются с проблемами оформления аккредитационных документов и регистрации служебных авто. Кроме того, всё ещё не возвращена захваченная дипсобственность России. Антонов считает, что Америка "преднамеренно выставляет себя в роли жертвы визовых ограничений" со стороны Москвы, пытаясь возложить на неё ответственность за консульско-визовые сложности. Посол РФ в США отметил, что это в том числе касается недавнего призыва американских законодателей о необходимости высылки 300 российских дипломатов.

"Подобные инициативы демонстрируют невежество их авторов, поскольку такого количества работников в посольстве и генконсульствах РФ в США нет. По сути, это означало бы полное закрытие всех двусторонних загранучреждений России в Соединённых Штатах", — сказал Антонов.