Рябков обвинил США в нежелании договариваться о работе дипломатов

Проблема с возобновлением привычной работы дипломатических и консульских учреждений РФ и США связана исключительно с нежеланием Вашингтона договариваться с Москвой об их нормальном функционировании. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Проблема только и исключительно сводится к нежеланию американской стороны договариваться с нами о решении, долгосрочном и устойчивом, всех вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских учреждений в США и России", — сказал дипломат.

По словам Рябкова, визовая тема находится на переднем плане, так как американцы продолжают "уже совсем выходящие за рамки" попытки представить дело так, будто практически полное прекращение визового обслуживания на территории РФ связано с решениями российской стороны.

Замглавы МИД добавил, что проблема, в частности, вызвана нежеланием Вашингтона нарастить количество персонала, занятого в московском консульском отделе посольства, в обработке визовых заявок от граждан РФ. Это можно исправить в течение нескольких дней, однако в таком случае должна быть политическая воля, заметил Рябков.