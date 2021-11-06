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Россия потребовала компенсации за утрату дипсобственности в США

Дипломаты не имеют доступа к шести объектам посольства. Там имущества на "сотни тысяч долларов".

5 ноября, 23:17

Россия требует у властей США возврата ей дипломатической собственности в этой стране, а также компенсации соответствующих потерь. Об этом заявил советник-посланник Посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

"Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли", — сказал дипломат в интервью RTVI.

Он отметил, что этот вопрос — "самый острый раздражитель" для Москвы в отношениях с Вашингтоном. У России было конфисковано шесть объектов недвижимости. Дипломаты не знают, в каком состоянии там инженерные коммуникации, оставленные материальные ценности. По оценке Кошелева, речь идёт о "многих десятках, а то и сотнях тысяч долларов".

В МИД РФ призвали США направить в Москву новых дипломатов для нормализации выдачи виз

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Как рассказывал Лайф, при этом в Посольстве России в Вашингтоне заявили о шансе договориться с США о выдаче виз в Москве. Российские и американские дипломаты вскоре проведут консультации по "двусторонним раздражителям".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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