Россия потребовала компенсации за утрату дипсобственности в США

Россия требует у властей США возврата ей дипломатической собственности в этой стране, а также компенсации соответствующих потерь. Об этом заявил советник-посланник Посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

"Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли", — сказал дипломат в интервью RTVI.

Он отметил, что этот вопрос — "самый острый раздражитель" для Москвы в отношениях с Вашингтоном. У России было конфисковано шесть объектов недвижимости. Дипломаты не знают, в каком состоянии там инженерные коммуникации, оставленные материальные ценности. По оценке Кошелева, речь идёт о "многих десятках, а то и сотнях тысяч долларов".