"Особо не разгуляешься": Александр Емельяненко рассказал о гонораре за свой первый профессиональный бой
Ностальгическая публикация спортсмена вызвала отклик у его поклонников. Они попросили бойца ММА выкладывать больше архивных фотографий.
Мастер смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился воспоминанием о гонораре за свой первый профессиональный бой. Российский боец рассказал в личном аккаунте, что дело было в Харькове.
"Мой первый поединок в профессионалах. Харьков. Помню, что мне за него дали меньше 100 долларов. Особо не разгуляешься", — вспоминает Емельяненко в "Инстаграме".
Поклонники Емельяненко тепло отозвались на его ностальгическую публикацию: "Очень интересно, продолжай выкладывать фотки", — написали они под постом бойца MMA.
Ранее Лайф писал, что Александр Емельяненко сделал немало резких заявлений в популярном шоу. Отдельного внимания заслуживает история спортсмена, которая была связана с его бурным прошлым и произошла в Амстердаме.
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