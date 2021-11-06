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Мастер смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился воспоминанием о гонораре за свой первый профессиональный бой. Российский боец рассказал в личном аккаунте, что дело было в Харькове.

"Мой первый поединок в профессионалах. Харьков. Помню, что мне за него дали меньше 100 долларов. Особо не разгуляешься", — вспоминает Емельяненко в "Инстаграме".

Поклонники Емельяненко тепло отозвались на его ностальгическую публикацию: "Очень интересно, продолжай выкладывать фотки", — написали они под постом бойца MMA.