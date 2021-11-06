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"Особо не разгуляешься": Александр Емельяненко рассказал о гонораре за свой первый профессиональный бой

Ностальгическая публикация спортсмена вызвала отклик у его поклонников. Они попросили бойца ММА выкладывать больше архивных фотографий.

5 ноября, 23:02

Фото © Instagram / alexemelyanenko

Фото © Instagram / alexemelyanenko

Фото © Instagram / alexemelyanenko

Мастер смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился воспоминанием о гонораре за свой первый профессиональный бой. Российский боец рассказал в личном аккаунте, что дело было в Харькове.

"Мой первый поединок в профессионалах. Харьков. Помню, что мне за него дали меньше 100 долларов. Особо не разгуляешься", — вспоминает Емельяненко в "Инстаграме".

Поклонники Емельяненко тепло отозвались на его ностальгическую публикацию: "Очень интересно, продолжай выкладывать фотки", — написали они под постом бойца MMA.

"Глупо развивать эту тему": Фёдор Емельяненко исключил поединок с братом Александром

"Глупо развивать эту тему": Фёдор Емельяненко исключил поединок с братом Александром

Ранее Лайф писал, что Александр Емельяненко сделал немало резких заявлений в популярном шоу. Отдельного внимания заслуживает история спортсмена, которая была связана с его бурным прошлым и произошла в Амстердаме.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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