Депутат Власов предложил ввести новую выплату для медиков на время пандемии

Медицинских работников, которые заняты лечением заболевших ковидом, поощрять ещё одной выплатой предложил депутат Госдумы Василий Власов. Он направил соответствующее письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как пишет RT, парламентарий предлагает назначить выплату на детей из семей таких медицинских работников. Как отметил Власов, они сейчас испытывают колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку и, очевидно, не имеют возможности посвящать столько времени и сил своим семьям, как до пандемии.

"Прошу вас оценить целесообразность назначения по итогам года единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией", — говорится в обращении депутата.