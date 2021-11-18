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Депутат Власов предложил ввести новую выплату для медиков на время пандемии

По мнению народного избранника, материальная поддержка также должна охватить детей работников больниц.

18 ноября, 04:52

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Медицинских работников, которые заняты лечением заболевших ковидом, поощрять ещё одной выплатой предложил депутат Госдумы Василий Власов. Он направил соответствующее письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как пишет RT, парламентарий предлагает назначить выплату на детей из семей таких медицинских работников. Как отметил Власов, они сейчас испытывают колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку и, очевидно, не имеют возможности посвящать столько времени и сил своим семьям, как до пандемии.

"Прошу вас оценить целесообразность назначения по итогам года единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией", — говорится в обращении депутата.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Минздраве РФ предложили платить медикам по 200 рублей за каждого привитого двумя дозами вакцины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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