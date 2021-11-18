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В Роспотребнадзоре заявили о высоком риске курильщиков получить ковид в тяжелой форме

Также в их случае повышается риск заражения коронавирусом, поскольку лёгкие и без того поражены.

18 ноября, 01:33

Фото © Pixabay

Курильщики чаще переносят коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре. Ведомство опубликовало на своём сайте соответствующую статью в Международный день отказа от курения.

"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом", — сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавляют, что при курении также повышается и риск заражения коронавирусом. Лёгкие у сторонников этой пагубной привычки уже повреждены, ослаблены.

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А ранее Лайф рассказывал, что врач назвала важный витамин, которого не хватает курильщикам. Такие микроэлементы значительно снижают вред для здоровья никотинозависимых людей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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