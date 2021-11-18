Премьер Польши призвал Германию не давать России "дополнительные деньги"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию не запускать газопровод "Северный поток – 2", если она хочет "работать на мир". С таким обращением политик обратился в интервью газете Bild в преддверии переговоров с Олафом Шольцем, который претендует на пост канцлера Германии. Моравецкий увязал вопросы энергетики с кризисом, который возник на границе Польши и Белоруссии из-за иракских беженцев, желающих попасть в Германию.

"Мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше! И если говорить о более глобальной картине, давайте работать вместе во имя мира, а не предоставлять Владимиру Путину дополнительные деньги за счёт платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжить модернизацию [российской армии]", — сказал премьер Польши.

По его мнению, лидеры России и Белоруссии "явно следуют стратегии по дестабилизации Запада". Моравецкий предположил, что кризис на границе — это попытка отвлечь внимание от "военных атак", которые якобы может готовить Россия.