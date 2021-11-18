Премьер Польши призвал Германию не давать России "дополнительные деньги"
По мнению Моравецкого, покупая у РФ энергоресурсы, Берлин финансирует модернизацию её армии.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию не запускать газопровод "Северный поток – 2", если она хочет "работать на мир". С таким обращением политик обратился в интервью газете Bild в преддверии переговоров с Олафом Шольцем, который претендует на пост канцлера Германии. Моравецкий увязал вопросы энергетики с кризисом, который возник на границе Польши и Белоруссии из-за иракских беженцев, желающих попасть в Германию.
"Мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше! И если говорить о более глобальной картине, давайте работать вместе во имя мира, а не предоставлять Владимиру Путину дополнительные деньги за счёт платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжить модернизацию [российской армии]", — сказал премьер Польши.
По его мнению, лидеры России и Белоруссии "явно следуют стратегии по дестабилизации Запада". Моравецкий предположил, что кризис на границе — это попытка отвлечь внимание от "военных атак", которые якобы может готовить Россия.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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