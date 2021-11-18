"Фантастический цинизм": Экс-глава МИД Украины назвал позорной реакцию Запада на кризис с беженцами
Владимир Огрызко негодует, что канцлер Германии позволила себе напрямую позвонить президенту Белоруссии.
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Западные лидеры, в том числе и.о. главы Правительства Германии Ангела Меркель, проявили слабость во время кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши. Им не нужно было звонить президентам России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Госпожа Меркель, пребывающая последние недели в должности канцлера, своим звонком фактически признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Что сразу вызвало всплеск возмущения в странах того же Евросоюза", — пишет Огрызко в статье для портала NV.ua.
Он также назвал "позорным" решение президента Франции Эмманюэля Макрона провести переговоры с Владимиром Путиным по этой теме.
"Что это: просто фантастический цинизм или полное непонимание происходящего? Для меня пока это загадка", — пишет Огрызко.
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По его мнению, Берлин и Париж ещё долго будут "находиться под влиянием России". Киеву следует объяснить им, что они "совершают большую геополитическую ошибку".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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