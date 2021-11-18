Западные лидеры, в том числе и.о. главы Правительства Германии Ангела Меркель, проявили слабость во время кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши. Им не нужно было звонить президентам России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Госпожа Меркель, пребывающая последние недели в должности канцлера, своим звонком фактически признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Что сразу вызвало всплеск возмущения в странах того же Евросоюза", — пишет Огрызко в статье для портала NV.ua.

Он также назвал "позорным" решение президента Франции Эмманюэля Макрона провести переговоры с Владимиром Путиным по этой теме.

"Что это: просто фантастический цинизм или полное непонимание происходящего? Для меня пока это загадка", — пишет Огрызко.