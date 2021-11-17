Дорога в концлагерь в Аушвице: Какие варианты для беженцев с Ближнего Востока обсуждают поляки в соцсетях Проблема с мигрантами на белорусско-польской границе демонстрирует, что население Польши не только не хочет соблюдать нормы Евросоюза, но и откровенно их презирает. 17 ноября, 18:56 Фото © ТАСС / Леонид Щеглов / БелТА

Кризис на польско-белорусской границе продолжает обостряться. Польские силовики начали применять спецсредства против мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию страны, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также обливать из водомёта тех, кто подошёл слишком близко к границе.

Мигранты, отрезанные от Евросоюза, "зависшие" вместе с семьями на холоде и без гуманитарной помощи, тоже начинают проявлять агрессию и забрасывать камнями силовиков, разрушать укрепления, построенные поляками. Их цель не Польша, а Германия, канцлер которой Ангела Меркель ещё в 2016 году приглашала всех беженцев с Ближнего Востока укрыться от войны в её стране.

В этой ситуации рядовые поляки в большинстве своём редко испытывают чувство сострадания к жителям разрушенных войной стран. Так, в опубликованном в YouTube ролике, который посвящён возможному урегулированию миграционного кризиса за счёт Украины, пользователь Darek Duba предложил вызвать к беженцам футбольных фанатов, которые должны будут показать, как защищать Польшу. Очевидно, намекая на популярную в этой среде идеологию неонацизма.

Также польский информационный ресурс Niezależny Dziennik Polityczny ("Независимый политический журнал") решил пошутить, сообщив, что беженцев могут разместить на территории концентрационного лагеря Освенцим.

— На пограничном переходе в Кузнице укрепляются пункты пропуска — там собралась группа из тысячи мигрантов. Глава немецкой полиции выступил по иракскому телевидению: их могут разместить в концлагерях, Аушвиц-Биркенау пустует уже более 70 лет, — пишет издание.

Издание Wyborcza публикует примирительную статью, в которой сравнивает современных мигрантов с бывшими эмигрантами из ГДР, которые через Польшу и Чехословакию пытались проникнуть на территорию ФРГ. Однако подписчики не хотят видеть схожих черт. Пользователь gosia_b111 пишет:

— Сирийцы, иранцы, афганцы из стран, находящихся в нескольких тысячах километров от нас, внезапно появились у нашей границы, потому что они хотят поехать... в Германию, но это не их родина и не ближайшая безопасная страна. Между этими двумя ситуациями нет знака равенства, и автор сильно искажает факты, пытаясь убедить нас сделать это.

Стоит отметить, что польские граждане не только испытывают чувство глубокой ксенофобии, но и крайне подозрительно смотрят на своих же союзников по блоку НАТО. Так, статья Wpolityce посвящена тому, что белорусского президента Александра Лукашенко Польше удастся запугать, перекладывая на него ответственность за свои действия. Однако читатели журнала предположили, что всё это, скорее всего, спровоцировано немцами:

— На мой взгляд, атака скоординирована немцами. В Германии будут рады, если Польшу зальёт исламская дикость. Возможно, они закроют с нами границу, Лукашенко перекроет газ, и тогда запустят "Северный поток – 2", — пояснил человек с ником Polo.

Другая статья того же издания посвящена схожей проблеме у Эстонии. В ней автор описывает, как эта маленькая страна мобилизует резервистов и устанавливает колючую проволоку на границе с Россией. Казалось бы, при чём тут Россия, Эстония и кризис на польско-белорусской границе. Но пользователь Rysiek находит в этих вещах нечто общее. Более того, по его мнению, люди, живущие восточнее Польши, по умолчанию являются людьми сомнительного происхождения и репутации, которые только и мечтают, как бы сбежать на Запад.

— Техасскую стенку высотой в пять-семь метров нужно строить. Почему до сих пор полностью не закрыта граница с Белоруссией и Россией? Президент и правительство должны защищать граждан Польши от этих бандитов с Востока! Помни Катынь!

При этом нельзя не сказать, что высказываются и другие мнения, противоположные. Так, пользователь Mariusz Kujtkowski замечает, что если быть справедливыми, то поляки должны припомнить то, как они сами были беженцами из Европы в США.

— Когда я читаю большинство комментариев, меня тошнит. Поляки забыли, что их захватывали, они совершали неудачные восстания, проигрывали войны, после которых наши предки бродили по Европе и дальше по миру. Польские крестьяне продавали всё и на последние деньги в нечеловеческих условиях уплывали в Америку.

Впрочем, ему тут же возразил Łukasz Lis, сообщивший, что миграция поляков через всю Европу в США и миграция арабов в Германию через Польшу это несравнимые явления.

— Уважаемый господин, вы очень ограниченный. Наши предки не штурмовали границы, не бросали камни в военных и не оккупировали приграничную зону Канады и США. Вы и такие, как вы, свидетельствуют только о невежестве и глупости некоторых наших соотечественников!

На фоне прочих выделяется блогер и публицист Томаш Мацейчук, известный своей русофобией русскоговорящий поляк. Комментируя видео, на котором беженцы просят их пропустить, потому что их ребёнок уже заболел, он предлагает и вовсе разлучать детей и родителей-мигрантов, так как последние, по его мнению, угрожают жизни собственных детей.

— Я передал сообщение героям данного видео и сказал в нём, что их надо срочно депортировать в Ирак, а затем отобрать у них ребёнка, так как родители создают реальную угрозу его жизни и здоровью, используя его как предмет шантажа для получения разрешения на въезд в Евросоюз без нужных документов.

Нельзя не отметить очевидного: польские вооружённые силы участвовали и в оккупации Афганистана, и в войне в Ираке. Теперь жители этих стран стоят на пороге польского государства. При этом, как заметил политолог Алексей Мартынов, конкретно к полякам никто из мигрантов не собирается, так как никаких перспектив для них в Польше нет.

— Польское общество источает крайнюю ксенофобию. Сколько эту страну ни бодает Еврокомиссия, требуя соблюдения обязательств по квотам на мигрантов, поляки на это не идут. Мигранты это хорошо понимают, им нужно просто дойти до Германии, где их примут, а также есть диаспора. Этот канал беженцев существует уже достаточно давно. Там два пути, первый — Украина, которую не трогают, потому что "Украина — это другое", и Белоруссия, через которую умышленно создали такую пробку. Тут не нужно думать, что это всё планы Лукашенко. Польские контрагенты тоже участвовали в этой коррупционной схеме. При этом, если мы посмотрим на цифру, которую даёт граничащая с Польшей немецкая земля Бранденбург, то за 2020 год границу пересекло чуть более девяти тысяч мигрантов. В Германии они получили статус беженцев. Так что нагнетание сегодняшней истерии абсолютно искусственное, — отметил эксперт.

В целом и польская пресса, и польское общество видят проблему крайне специфично. Полагая, что в кризисе с беженцами виноваты Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, поляки отказываются замечать тот факт, что проблема была спровоцирована действиями НАТО и США, которые разрушили относительно стабильные режимы Ближнего Востока и Северной Африки.

Авторы Никита Юрченко