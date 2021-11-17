В Минске сообщили, что Лукашенко не обсуждал с Меркель "признание его президентом"

В ходе телефонного разговора лидер Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель санкции и "признание его президентом". Как сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, это было бы ниже его достоинства.

"Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует", — приводит РИА "Новости" слова Эйсмонт.

По её словам, провокационное заявление главы МИД Эстонии означает лишь то, что в этой стране в принципе ничего не знают по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Ранее сообщалось, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко якобы пообещал ЕС прекратить миграционный кризис на границе республики с Польшей в обмен на официальное признание его легитимным лидером страны и снятие санкций. При этом министр отметила, что никто не собирается удовлетворять требования белорусского президента.