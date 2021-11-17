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В Минске сообщили, что Лукашенко не обсуждал с Меркель "признание его президентом"

Для белорусского общества такого вопроса в принципе не существует, подчеркнула пресс-секретарь главы республики. По её словам, также политики не поднимали тему западных санкций.

17 ноября, 17:48

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

В ходе телефонного разговора лидер Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель санкции и "признание его президентом". Как сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, это было бы ниже его достоинства.

"Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует", — приводит РИА "Новости" слова Эйсмонт.

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Лукашенко и Меркель созвонились во второй раз за неделю

По её словам, провокационное заявление главы МИД Эстонии означает лишь то, что в этой стране в принципе ничего не знают по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Ранее сообщалось, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко якобы пообещал ЕС прекратить миграционный кризис на границе республики с Польшей в обмен на официальное признание его легитимным лидером страны и снятие санкций. При этом министр отметила, что никто не собирается удовлетворять требования белорусского президента.

Лукашенко заявил, что мигрантам на белорусско-польской границе пытаются доставить оружие

Лукашенко заявил, что мигрантам на белорусско-польской границе пытаются доставить оружие

Напомним, 15 ноября состоялся разговор Лукашенко и Меркель, одной из ключевых тем которого было оказание гуманитарной поддержки беженцам на границе.

Обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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