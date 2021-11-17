Балерину Большого театра Гомес госпитализировали после попытки суицида
Полицейским женщина призналась, что поссорилась с молодым человеком, а позднее добавила, что беременна.
Фото © Instagram / marianagomesss
Балерина Большого театра Мариана Гомес была госпитализирована после попытки покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Всё произошло вечером 16 ноября, когда в полицию обратился знакомый артистки и сообщил, что его подруга попыталась совершить суицид. Наряд правоохранителей установил, что в квартире в Пресненском районе столицы проживает 34-летняя уроженка Бразилии Мариана Гомес. По словам женщины, она поссорилась с молодым человеком. Танцовщица призналась, что беременна.
Прибывшие на место медики госпитализировали её, сейчас жизни артистки ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по данному факту. В театре от комментариев отказались, сочтя их неэтичными.
"Мы не считаем этичным, да и просто не имеем возможности комментировать личную жизнь сотрудников театра, так как мы этого не знаем", — заявили в пресс-службе.
Ранее Лайф рассказывал, что Уилл Смит признался в мыслях о суициде. Актёр наконец понял, в чём состоят глобальные проблемы его жизни, а также осознал необходимость заняться собственным психическим здоровьем.
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