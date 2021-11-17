Балерину Большого театра Гомес госпитализировали после попытки суицида

Балерина Большого театра Мариана Гомес была госпитализирована после попытки покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всё произошло вечером 16 ноября, когда в полицию обратился знакомый артистки и сообщил, что его подруга попыталась совершить суицид. Наряд правоохранителей установил, что в квартире в Пресненском районе столицы проживает 34-летняя уроженка Бразилии Мариана Гомес. По словам женщины, она поссорилась с молодым человеком. Танцовщица призналась, что беременна.

Прибывшие на место медики госпитализировали её, сейчас жизни артистки ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по данному факту. В театре от комментариев отказались, сочтя их неэтичными.

"Мы не считаем этичным, да и просто не имеем возможности комментировать личную жизнь сотрудников театра, так как мы этого не знаем", — заявили в пресс-службе.