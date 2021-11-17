Попова призвала вакцинировать от гриппа всех, кто переболел ковидом
По словам главы Роспотребнадзора, после выздоровления человек какое-то время живёт с "иммунной депрессией", что негативно сказывается на его защите от различных инфекций.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Переболевшие коронавирусом люди входят в группу риска, поэтому их крайне важно вакцинировать от гриппа. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. <...> У нас группы риска для гриппа — [это] ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями лёгких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети. И у нас ещё одна группа [риска] — это переболевшие ковидом", — сказала главный государственный санитарный врач на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
Попова подчеркнула, что очень опасно после перенесённого ковида заболеть ещё и гриппом. По её словам, CoViD-19 способен угнетать иммунитет человека до такой степени, что некоторое время после выздоровления пациент живёт с так называемой иммунной депрессией.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает защитный эффект. При этом оба укола можно поставить за один визит к врачу, что значительно экономит время.
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