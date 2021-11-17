Попова призвала вакцинировать от гриппа всех, кто переболел ковидом

Переболевшие коронавирусом люди входят в группу риска, поэтому их крайне важно вакцинировать от гриппа. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. <...> У нас группы риска для гриппа — [это] ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями лёгких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети. И у нас ещё одна группа [риска] — это переболевшие ковидом", — сказала главный государственный санитарный врач на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.