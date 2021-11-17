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Попова призвала вакцинировать от гриппа всех, кто переболел ковидом

По словам главы Роспотребнадзора, после выздоровления человек какое-то время живёт с "иммунной депрессией", что негативно сказывается на его защите от различных инфекций.

17 ноября, 17:30

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Переболевшие коронавирусом люди входят в группу риска, поэтому их крайне важно вакцинировать от гриппа. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. <...> У нас группы риска для гриппа — [это] ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями лёгких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети. И у нас ещё одна группа [риска] — это переболевшие ковидом", — сказала главный государственный санитарный врач на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Глава Роспотребнадзора Попова обозначила процент повторно заболевающих ковидом россиян

Глава Роспотребнадзора Попова обозначила процент повторно заболевающих ковидом россиян

Попова подчеркнула, что очень опасно после перенесённого ковида заболеть ещё и гриппом. По её словам, CoViD-19 способен угнетать иммунитет человека до такой степени, что некоторое время после выздоровления пациент живёт с так называемой иммунной депрессией.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает защитный эффект. При этом оба укола можно поставить за один визит к врачу, что значительно экономит время.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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