МВД возбудило дело о преднамеренном банкротстве против экс-владельца Черкизона Исмаилова
Отмечается, что с 2012 по 2017 год предприниматель обманывал банк, у которого взял кредит на 185 миллионов долларов.
Тельман Исмаилов. Фото © ТАСС
Уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство" возбуждено в отношении российского бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Такое решение принято Управлением МВД по Московской области, передаёт источник Лайфа.
На сайте ведомства опубликована соответствующая информация, однако личность фигуранта не раскрывается, лишь указывается, что это житель Москвы 1956 года рождения.
По данным следствия, в сентябре 2012 года между компанией и банком был заключён кредитный договор, в результате которого заёмщику было предоставлено более 185 миллионов долларов, а в феврале 2013-го поручитель в договоре с финансовой организацией подтвердил обязательства перед банком в полном объёме.
В августе того же года бизнесмен решил скрыть имущество и на основании договоров дарения передал своему внуку две столичные квартиры, а в 2015-м произвёл отчуждение четырёх земельных участков и двух жилых домов, расположенных в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах, общей стоимостью 335 миллионов рублей. В марте 2017 года коммерсант судом был признан банкротом, однако позднее тот же суд признал недействительными договоры дарения квартир и отчуждения имущества.
Напомним, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище.
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