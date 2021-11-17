МВД возбудило дело о преднамеренном банкротстве против экс-владельца Черкизона Исмаилова

Уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство" возбуждено в отношении российского бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Такое решение принято Управлением МВД по Московской области, передаёт источник Лайфа.

На сайте ведомства опубликована соответствующая информация, однако личность фигуранта не раскрывается, лишь указывается, что это житель Москвы 1956 года рождения.

По данным следствия, в сентябре 2012 года между компанией и банком был заключён кредитный договор, в результате которого заёмщику было предоставлено более 185 миллионов долларов, а в феврале 2013-го поручитель в договоре с финансовой организацией подтвердил обязательства перед банком в полном объёме.