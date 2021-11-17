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Бывшего футболиста "Шальке" приговорили к тюремному сроку за инсценировку собственной смерти

В 2016 году сообщалось о его гибели в ДР Конго в результате аварии. Страховая компания перечислила супруге игрока 1,2 миллиона евро.

17 ноября, 17:46
<p>Фото © ФК "Вестия"</p>

Фото © ФК "Вестия"

Суд немецкого города Эссена приговорил бывшего защитника "Шальке" Янника Камбу и его жену к трём годам и десяти месяцам тюремного заключения за инсценировку смерти футболиста ради получения страховки. Об этом пишет The Sun.

В 2015 году Камба застраховал свою жизнь в Германии на 1,2 миллиона евро. Через полгода появились сообщения о том, что футболист погиб на родине в ДР Конго из-за аварии. Супруга игрока получила полное страховое возмещение.

В 2018 году защитник пришёл в Посольство Германии в ДР Конго и сообщил, что его похитили. В суде в эту историю не поверили и признали футболиста и его жену виновными в страховом мошенничестве.

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С 2003 по 2007 год Камба выступал за различные молодёжные команды "Шальке". Футбольную карьеру он завершил в 2015-м.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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