Владелица TikTok-дома и светская львица Мария Погребняк назвала несправедливым решение Басманного районного суда Москвы оштрафовать телеканал Муз-ТВ на миллион рублей за пропаганду гомосексуализма. В беседе с Лайфом она заявила, что для этого должен быть призыв, а на Премии Муз-ТВ звёзды лишь демонстрировали свою индивидуальность.

"Это абсолютно неправильно и несправедливо, ведь люди пришли делать шоу. Артисты приходят, чтобы заявить о себе, показать экстравагантность и повеселить людей. Каждый как хочет, так и выражает свою индивидуальность. Ведь они (Даня Милохин, Дава, Филипп Киркоров. — Прим. Лайфа) же в жизни не ходят так и не продвигают это движение. Просто решили прийти на премию как шоумены. Я абсолютна не согласна, что Муз-ТВ оштрафовали", — рассказала Погребняк.

По её словам, призыва в поведении гостей мероприятия к тому, что все должны ходить в таких же нарядах, не было. А штрафовать можно лишь тогда, когда он есть. Людям следует отличать реальную жизнь от шоу, отметила светская львица. "У нас теперь получается, что в стране нельзя высказывать своё мнение. Это было мероприятие. И дресс-код был ярким", — заключила Погребняк.

В то же время модель и телеведущая Маша Малиновская в беседе с нами отметила, что руководство телеканала не несёт ответственности за наряды знаменитостей, поэтому более логично штрафовать звёзд. Однако их облачения — это лишь шутки, косплеи и безвкусица, считает она.

"Логичнее обвинять в пропаганде не канал, а самих звёзд. Это раз. Во-вторых, Дава и Филипп просто рофлили (шутили. — Прим. Лайфа). Относиться к их появлению на дорожке в свадебном лимузине с такой серьёзностью — это глупо. Наряд Милохина — это косплей Эзра Миллера на красной дорожке Met Gala. В этом я тоже пропаганды не вижу. Это образ. Единственный, кто действительно подпадает под эти обвинения, это Игорь Синяк, пришедший в платье. Но и его я бы обвинила только в пропаганде отсутствия вкуса и чрезмерной любви к углеводам", — рассказала Малиновская.