Россия попала в чёрный список США по уровню религиозной свободы

Россия оказалась в числе стран, которые отличаются систематическим и вопиющим нарушением религиозных свобод. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На сайте Госдепартамента указывается, что РФ не соответствует нормам, упомянутым в Акте о религиозных свободах, принятом в 1993 году. Отмечается, что установлено это было благодаря взаимодействию с негосударственными организациями и религиозными объединениями. Однако Блинкен не уточнил, какие именно претензии Соединённые Штаты имеют к России.

В список в том числе вошли Бирма, Китай, Мьянма, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркмения, Алжир, Коморские острова, Куба и Никарагуа. А также несколько запрещённых и террористических организаций.

"Мы будем продолжать оказывать давление на все правительства, чтобы они исправили недостатки в своих законах и практике, а также способствовали привлечению к ответственности тех, кто виновен в злоупотреблениях", — добавил Блинкен.