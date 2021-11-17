Сомнолог Царёва дала советы, которые помогут не уснуть на работе осенью и зимой

Сомнолог Елена Царёва в разговоре с "Вечерней Москвой" дала несколько советов, следуя которым вы избавитесь от желания заснуть на работе в осенне-зимний сезон.

Многие россияне ощущают повышенную усталость и сонливость с уменьшением светового дня. Врач советует всегда пробуждаться в одно и то же время, чтобы чувствовать себя хорошо и иметь здоровый сон. Ещё одна рекомендация от специалиста — контроль за уровнем витаминов групп В и D, магния и железа.

Также врач советует использовать светотерапию для сохранения бодрости в период короткого светового дня.

"Нужно изменять цветность освещения во второй половине дня. Желательно, чтобы это был не бело-голубой свет, а приглушённый, рассеянный жёлтый. Особенно за два – три часа до сна. По возможности, освещение минимизировать вечером, но с утра, наоборот, бело-голубой свет должен быть максимальным. Сюда относятся не только лампы холодного света, но и любимые нами экраны различных гаджетов. Есть и специальные очки для светотерапии. Мы их обычно рекомендуем путешественникам для восстановления ритма. В зимний период они для всех будут так же актуальны, очки не мешают обычной деятельности", — уточняет сомнолог.

Напоследок Царёва дала рекомендацию людям, которые из-за быстрого захода солнца в конце рабочего дня чувствуют сильную сонливость. Врач советует сделать быструю зарядку, например поприседать. С повышением давления и пульса сонливость уйдёт на некоторое время.