Москва и Анкара договорились не раскрывать детали производства С-400

Россия и Турция договорились не раскрывать детали совместного производства систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Насчёт производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями", — сказал политик, уточнив, что сейчас не будет ничего говорить об этом.

Ранее Эрдоган назвал две причины покупки Турцией российских С-400. Президент республики продолжает настаивать на том, что такое решение — суверенное дело страны и никто не может ей что-то указывать.