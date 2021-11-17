Москва и Анкара договорились не раскрывать детали производства С-400
Турецкий президент Эрдоган уточнил, что из-за этого решения не будет никак комментировать тему.
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Россия и Турция договорились не раскрывать детали совместного производства систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Насчёт производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями", — сказал политик, уточнив, что сейчас не будет ничего говорить об этом.
Ранее Эрдоган назвал две причины покупки Турцией российских С-400. Президент республики продолжает настаивать на том, что такое решение — суверенное дело страны и никто не может ей что-то указывать.
Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно пытались препятствовать покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
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