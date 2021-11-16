Начало воссоединения: Что получили ДНР и ЛНР после указа Путина Подписанный президентом России указ означает экономическое присоединение Донбасса к России, после которого Украина больше не сможет влиять на непризнанные республики. 16 ноября, 19:15 Фото © donpress.com

Семилетняя война в Донбассе при помощи российского лидера может неожиданно завершиться. Донецкая и Луганская республики всё активнее входят в политическую и экономическую зону Российской Федерации. Объединение началось с гуманитарной помощи, продолжилось выдачей российских паспортов всем пожелавшим жителям непризнанных территорий Юго-Востока, теперь же ЛНР и ДНР получили равные с российскими регионами права и доступ к российскому рынку. Нет интеграции более устойчивой, чем экономическая, считают эксперты. Это и есть ответ на вопрос: готова ли Россия защищать Донбасс как свою территорию в случае чего?

15 ноября Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Подписанный президентом документ поддержал руководитель ДНР Денис Пушилин, он напомнил, что Россия с самого начала войны поддерживала народные республики, оказывая им гуманитарную помощь.

— Сегодня своим указом Владимир Владимирович Путин сделал ещё один важнейший шаг в поддержку республик — Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых у нас товаров. Признание сертификатов происхождения наших товаров, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена количественных ограничений, то есть квот, как на наш экспорт, так и на импорт из Российской Федерации даёт промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации, — написал он в своём телеграмм-канале.

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Это важное решение, которое позволяет снять таможенные ограничения, приравнивая республиканские сертификаты к общероссийским, полагает политолог Марат Баширов. Кроме того, предприятия ЛНР и ДНР смогут начать участвовать в сегменте государственных закупок Российской Федерации.

— Всё вместе создаёт для Донбасса возможности беспошлинной кооперации с экономическими и промышленными субъектами внутри России. Когда, например, часть оборудования производится где-то в центральных областях, а что-то в Донбассе. Напомню, представители ЛДНР уже давно жаловались на таможенные препятствия при товарообороте, теперь у нас образуется общий рынок. Это хорошие предпосылки и для того, чтобы российский бизнес начал вкладываться в экономику республик, там есть очень важные точки для кооперации, оставшиеся ещё со времён СССР. Так что, я думаю, это объединение выгодно будет и нашим предпринимателям, и жителям республик, — подчеркнул эксперт.

Для ДНР и ЛНР это будет колоссальным прорывом, который ещё не осознали ни на Украине, ни в странах, её поддерживающих, считает экономист Алексей Зубец.

— Это решение меняет кардинальным образом всю экономическую ситуацию в Донбассе. Предприятия повышаются в цене, если у них есть рынок сбыта. До последнего времени его почти не было либо он существовал в крайне ограниченном состоянии, а теперь он расширился до размеров большой России и отдельно включён в сектор госзакупок. После того как была открыта граница, предприятия на территории ДНР и ЛНР получили инвестиционную привлекательность, то есть туда пойдут деньги, которые за собой приведут и повышение качества жизни, и расширение производства, и прочие связанные с этим вещи, по сути, меняется вся система отношений, — заявил Зубец.

Он добавил, что это решение обнуляет ценность Украины для экономики Донбасса, делая её влияние практически невозможным в вопросах экономической интеграции. Однако почему это было сделано не в 2015–2016 годах, а только сегодня?

— Скорее всего, мы показываем, что больше не видим перспектив для мирного урегулирования, поэтому взяли направление на движение в сторону единого экономического пространства Донбасса и России, сохранив политические сущности. Республики ещё какое-то время так и будут формально оставаться в составе Украины, но от неё больше там ничего не зависит. По сути, это новая конструкция, которую мы предлагаем миру по этому вопросу. Западу в этих условиях будет сложнее давить на Российскую Федерацию, — сказал эксперт.

При этом Донбасс не является бесполезным придатком, населённым обездоленными людьми. Там существует развитая система производства, производящая большое количество товаров, а также есть специалисты, которые могут работать на сложном, высокоточном оборудовании.

— Там есть своя металлургия, производство тепловозов, трамваев и другой техники, например холодильников. За последние годы многие из них успешно перепрофилированы под современные российские стандарты. Также присутствует химическая промышленность, способная выпускать товары от стирального порошка до удобрений. Я думаю, они вполне смогут замещать отдельные позиции иностранных товаров, которые Россия закупала за рубежом. При этом ситуация там тяжёлая. Ещё в 2016 году зарплата могла достигать двух тысяч рублей, что, конечно, крайне мало. Однако сегодня средняя зарплата постепенно приближается к отметке в 14–16 тысяч рублей и в случае снятия таможенных барьеров через пару лет сравняется с заработной платой в соседних областях Российской Федерации, — сказал политолог Александр Роджерс.

Напомним, война на территории Донбасса началась весной 2014 года, когда в ответ на узурпацию власти восточные области Украины отказались ей подчиняться. Киев попытался решить вопрос лояльности силой, однако успеха не получил. Образованные в ходе этих событий Луганская и Донецкая народные республики выбрали курс на вхождение в состав Российской Федерации на правах отдельных субъектов.

Авторы Никита Юрченко