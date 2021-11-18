Учёные определили идеальную длительность объятий

Учёные из лондонского университета Goldsmiths (Голдсмит) вычислили ключевые характеристики идеального объятья. Авторы исследования стремились выяснить продолжительность и стиль физического контакта, его влияние на динамику настроения человека. Целью проведения экспериментов стала разработка более дружелюбных роботов.

В экспериментах, результаты которых публикует журнал Acta Psychologica, приняли участие более двух сотен человек. С завязанными глазами они обнимали одного и того же человека в течение одной, пяти или 10 секунд двумя разными способами: "крест-накрест", когда руки людей расположены симметрично и обнимают шею и спину и "шея-талия". Волонтёры в ходе исследования комментировали ощущения словами "приятный", "возбуждающий" или "под контролем".

"Наши результаты об удовольствии от объятий подтверждают ранние исследования, показывающие, что роботы оцениваются менее положительно после "слишком короткого" объятия, что указывает на то, что очень короткие объятия менее приятны, чем более длительные", — говорят авторы исследования.

Действительно, как выяснилось, что 1-секундные объятия людям нравятся меньше. Более долгие "обнимашки" показались участника и более "тёплыми". А вот положение рук не оказывало никакого эффекта именно на ощущениях. Исследователи заявили, что надеются применить результаты в разработке роботов, которые могут быть использованы для улучшения настроения человека в будущем.