Гинцбург предупредил купивших прививочные сертификаты о серьёзной опасности

Те люди, кто вместо получения прививки от коронавируса покупают соответствующий сертификат, могут стать источниками новых штаммов коронавируса. Об этом предупредил Александр Гинцбург — директор Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину "Спутник V".

Россию атакуют профессиональные антиваксеры с Запада: Кто за ними стоит и кормит их деньгами

Учёный отметил, что такие люди тратят деньги на сертификаты, и за них же подвергают себя смертельной опасности. Академик признался, что просто не понимает таких россиян. Он напомнил, что вакцинация в России бесплатная в стране действуют более 15 тысяч прививочных пунктов.