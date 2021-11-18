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Гинцбург предупредил купивших прививочные сертификаты о серьёзной опасности

По мнению учёного, они ставят под угрозу жизнь не только свою, но также их детей и близких. Он не понимает таких людей.

18 ноября, 00:18
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Те люди, кто вместо получения прививки от коронавируса покупают соответствующий сертификат, могут стать источниками новых штаммов коронавируса. Об этом предупредил Александр Гинцбург — директор Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину "Спутник V".

"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

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Учёный отметил, что такие люди тратят деньги на сертификаты, и за них же подвергают себя смертельной опасности. Академик признался, что просто не понимает таких россиян. Он напомнил, что вакцинация в России бесплатная в стране действуют более 15 тысяч прививочных пунктов.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав аннулирует QR-коды о вакцинации заболевших ковидом после прививки россиян.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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